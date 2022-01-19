На место оперативно приехали 11 человек. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Буланаш Свердловской области из горящей многоэтажки на улице Комсомольская спасли пять человек. Как сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС, инцидент произошел 19 января в 14:44.

- На площади 5 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в спасательной службе.

На место оперативно приехали 11 человек личного состава и три единицы пожарной техники. Огнеборцы потушили пламя в течении четырех минут.

Напомним, что в Екатеринбурге в пожаре погибли две девочки 3 и 4 лет. Возгорание произошло в частном доме по улице Источной, что на окраине Кировского района. Женщина пыталась откачать дочерей, но безуспешно. Спасти жизнь малышкам не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».