Роспотребнадзор не нашел кишечной инфекции в детском саду Верхней Пышмы, где детей накормили черной кашей

Перловку дети ели на обед, 12 января. Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Свердловский Роспотребнадзор не обнаружил кишечную палочку в детском Верхней Пышмы, где дети массово отравились кашей черного цвета, в которой, по предположениям родителей, была плесень. Началась проверка, в ходе которой специалисты выяснят, откуда в учреждение поступила подозрительная крупа.

- Из Центральной городской больницы Верхней Пышмы нам ответили, что детей проверили, случаев отравления и острой кишечной инфекции не зафиксировано. Дети, которые, со слов мам почувствовали себя не очень хорошо, были еще раз обследованы, - рассказала «КП-Екатеринбург» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Также по словам омбудсмена, карантин в дошкольном учреждении уже сняли. Напомним, в детском саду № 2 Верхней Пышмы после обеда, во время которого ребятишек кормили перловой кашей, отравились воспитанники одной из групп. Как рассказывают родители, крупа была темного цвета.