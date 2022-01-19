На Уралмаше 36-летний мужчина пытался отобрать у пенсионерки сумку с деньгами

Налетчиком оказался ранее судимый мужчина из ХМАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше 36-летний мужчина отобрал сумку с деньгами у местной 3-летней пенсионерки, инцидент произошел еще 14 февраля. Злоумышленник подкараулил пожилую женщину, вырвал аксессуар из ее рук и бросился бежать.

- Нападавший попытался скрыться, но его остановили неравнодушные граждане, ставшие свидетелями этого циничного поступка. Подоспевший наряд ППСП задержал подозреваемого и доставил его в дежурную часть отдела полиции, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Налетчиком оказался ранее судимый мужчина из ХМАО. Он полностью признал вину, сумку уже вернули законной владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.