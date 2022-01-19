Под Нижним Тагилом открыли школу для семи учеников

Раньше в школе было печное отопление. Фото: сайт мэрии Нижнего Тагила

В деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом после капитального ремонта открылась школа № 12, в которой учатся семь человек. Об этом сообщает мэрия города.

- Входе капитального ремонта полностью заменена система отопления образовательного учреждения, здесь ранее было печное отопление, появился теплый санузел и новая кровля, - рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Также в здании укрепили фундамент и установили оконные блоки. На ремонт школы потратили 20 миллионов рублей. Еще 12 миллионов рублей ушли на новую мебель и оборудование.

Ученица девятого класса Полина Мартынова рассказала, что ей и другим ученикам нравится ремонт. По ее словам, раньше в здании было холодно. Теперь у ребят есть интерактивные доски и ноутбуки.

В праздничной церемонии открытия школы № 12 после ремонта приняли участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководители профильных управлений, представители подрядных организаций, жители деревни, педагоги и ученики.

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