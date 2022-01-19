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Общество19 января 2022 13:45

Монахини Среднеуральского монастыря, где арестовали Сергия, переехали в другое место

Теперь их новым домом стал поселок Краснояр под Ревдой
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По словам владыки Евгения, на новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг

По словам владыки Евгения, на новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Монахини Среднеуральского монастыря, в котором в конце 2020 года арестовали опального отца Сергия, переехали в новое место. Теперь их новым домом стал поселок Краснояр под Ревдой, сестры отправились туда во во главе с игуменией Варварой.

- Здания бывшей обители остаются закрытыми. Изначально благотворитель возводил здесь храм и здание воскресной школы, но, узнав о бедственном положении монахинь, переоборудовал школу в сестринский корпус, - написал митрополит Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.

По словам владыки Евгения, на новом месте сестры продолжат совершать свой иноческий подвиг, исполняя одно из главных предназначений монашеской жизни — тихую молитву за весь мир. А монахини, сохранившие себя от соучастия в горделивом расколе, смиренно исполняющие послушание Церкви, особо чувствуют святость торжественного события.