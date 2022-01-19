В Екатеринбурге умер судья, который вел процессы против Ройзмана и участников протестов в сквере

Известно, что именно он в 2021 году вел процесс против бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19 января скончался судья Андрей Филатов, который с 2009 года возглавлял судебный участок № 8 Верх-Исетского района. Свою карьеру он начал в 1984 году в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного.

- За время работы Андрей Владимирович внес огромный личный вклад в дело осуществления правосудия, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан. Он был чутким и отзывчивым человеком, - рассказали в пресс-службе Верх-Исетского районного суда.

Причина смерти Андрея Филатова не раскрывается. Известно, что именно он в 2021 году вел процесс против бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу об участии в нежелательной организации, а также судил участников массовых протестов в сквере у Театра драмы в 2019 году.