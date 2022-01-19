Куйвашев утвердил 14 объектов для заключения концессии

Евгений Куйвашев включил в перечень школу №41 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень объектов, которые могут быть построены и реконструированы в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- В январе 2022 года объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство школы №41 на 925 мест в Екатеринбурге. Еще один конкурс на строительство школы №4 в Верхней Пышме на 1 135 мест будет объявлен до конца текущего месяца, - говорится в сообщении.

Кроме того, власти хотят построить восьмиэтажный операционный блок Свердловской областной клинической больницы на улице Волгоградской, 186. Также регион собирается в рамках концессии реконструировать и расширить клинико-диагностический центр «Охрана матери и ребенка» в Екатеринбурге на улице Флотской, 52.

Помимо этого в перечень объектов для концессии, утвержденных губернатором, входят гостиница «Исеть» в Екатеринбурге, здание земского училища в Нижнем Тагиле, горнолыжный комплекс «Гора Белая», бывший дом Чистякова в Ирбите и другие.

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