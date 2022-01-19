В Нижнем Тагиле за год произошло 203 ДТП

74 аварии произошли по вине пьяных водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за 2021 год произошло 203 ДТП. В них пострадали 285 человек, еще 29 погибли, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- По вине водителей с признаками состояния опьянения зарегистрировано 74 ДТП, из которых 59 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, 15 - с пострадавшими, - говорится в сообщении.

В этих авариях погибли восемь человек, еще 22 уральца получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей без прав произошло 67 ДТП. Из них 56 аварий с материальным ущербом, а 11 - с пострадавшими. В ДТП 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2022 года произошло 20 ДТП с детьми-пассажирами. При этом один ребенок погиб в аварии, а еще 23 получили травмы различной степени тяжести. В ГИБДД отметили, что родители часто соглашаются на поездку без детских автокресел и не пристегивают детей ремнями безопасности в такси.

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