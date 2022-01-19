Власти опровергли слухи о строительстве второго аэропорта в Екатеринбурге

Также ранее появилась информация о развитии аэропорта «Кольцово» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области опровергли слухи о том, что в Екатеринбурге может появиться второй аэропорт. Ранее такая информация появилась в пояснительной записке актуальной редакции генплана до 2025 года. Однако во время пресс-конференции «ТАСС-Урал» Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков сообщил, что эти данные не соответствуют реальности.

- Есть схема территориального планирования Свердловской области, предусматривающая наличие только одного аэропорта для гражданских нужд. Строительства второго аэропорта в схеме территориального планирования нет, - отметил Михаил Волков.

Также ранее появилась информация о развитии аэропорта «Кольцово». Там в ближайшее время хотят расширить терминал и обслуживающую инфраструктуру. В частности, планируется реконструкция и строительство пассажирских терминалов, дополнительная модернизация аэровокзальной площади, строительство здания многоуровневой автостоянки, реконструкция системы обработки багажа.