В Екатеринбурге за 19 дней выпала месячная норма осадков

До этого осадки выпадали с превышение нормы два месяца подряд в январе-феврале 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за 19 дней января выпала месячная норма осадков – 25 миллиметров. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

- Так что январь в Екатеринбурге станет вторым месяцем подряд (после декабря) с превышением количества осадков над средними показателями, - говорится в сообщении.

До этого осадки выпадали с превышение нормы два месяца подряд в январе-феврале 2021 года. В январе 2022 года ближайшие метеостанции зафиксировали схожее количество осадков. В Истоке выпало 26 миллиметров осадков, в Ревде - 24 миллиметров, в Верхнем Дуброво - 22 миллиметров, а в Сысерти - 16 миллиметров.

Высота снежного покрова Свердловской области на утро 19 января больше всего на севере региона. В Туринске лежит 71 сантиметр снега, в Ивделе, Североуральске и Краснотурьинске по 60 сантиметров. В Каменске-Уральском выпало 44 сантиметра осадков, в Екатеринбурге – 29, в Нижнем Тагиле – 27. Меньше всего снега лежит в Сысерти – 20 сантиметров.

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