Скончался Александр Перевозкин

Александр Филиппович Перевозкин. Фото: паблик Дзержинский район Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле скончался Герой социалистического труда Александр Перевозкин, который много лет проработал на Уралвагонзаводе токарем, старшим мастером, начальником участка и бригадиром комплексно-сквозной бригады цеха. В общей сложности на предприятии Александр Филиппович проработал 48 лет.

Коллеги рассказали, что Александр Перевозкин был хорошим наставником для младших коллег, а также талантливым специалистом, который внес несколько конструктивных предложений по увеличению производительности труда. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Соболезнования по поводу ухода 85-летнего Александра Перевозкина выразил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также сотрудники администрации города.