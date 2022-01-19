Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 11:30

Скончался Александр Перевозкин

Чиновники выразили соболезнования
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Филиппович Перевозкин. Фото: паблик Дзержинский район Нижний Тагил

Александр Филиппович Перевозкин. Фото: паблик Дзержинский район Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле скончался Герой социалистического труда Александр Перевозкин, который много лет проработал на Уралвагонзаводе токарем, старшим мастером, начальником участка и бригадиром комплексно-сквозной бригады цеха. В общей сложности на предприятии Александр Филиппович проработал 48 лет.

Коллеги рассказали, что Александр Перевозкин был хорошим наставником для младших коллег, а также талантливым специалистом, который внес несколько конструктивных предложений по увеличению производительности труда. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Соболезнования по поводу ухода 85-летнего Александра Перевозкина выразил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также сотрудники администрации города.