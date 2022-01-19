Корпус начали строить в 2019 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли новый корпус школы № 167 на улице Фрезеровщиков, 84а, который начали возводить еще в 2019 году. В современном здании будут получать знания 600 учеников.

- Здесь есть все необходимое для всестороннего развития ребенка, - отметил на открытии глава города Алексей орлов. - Это был сложный объект в плане строительства. Ни для кого не секрет, что выросла стоимость строительных и отделочных материалов. И тем не менее подрядная организация справилась, и в конце прошлого года объект был сдан.

В школе будут учиться 600 ребят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом корпусе школы 24 кабинета для занятий, столовая на 300 мест и актовый зал на 180 человек. В новом здании оборудовали три мультимедийные зоны с проекторами с интерактивными функциями для организации игр детей во время перемен.

Столовая рассчитана на 300 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

На физкультурно-спортивных площадках расположены беговые дорожки, поле для волейбола и баскетбола, а также зона для занятий гимнастикой и прыжков в длину. Вскоре учебное заведение получит лицензию и с апреля ученики смогут заниматься в новом здании.

Напомним, когда корпус еще находился на стадии строительства, в апреле 2020 года, произошло ЧП - у него рухнули второй и третий этажи. Площадь обрушения опалубка монолитного покрытия [временная конструкция, обеспечивающая выполнение бетонных работ, которая после демонтируется - прим.ред.] составила от 100 до 150 «квадратов». В результате происшествия пострадали два рабочих.