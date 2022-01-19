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Общество19 января 2022 9:45

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» в 2021 году получили более 4,5 тысяч семей

Медали парам социальные работники приносили на дом
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Знак отличия получают семьи, прожившие вместе не менее 50 лет

Знак отличия получают семьи, прожившие вместе не менее 50 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» в 2021 году получили более 4 550 семей, проживших вместе не менее 50 лет. Из-за пандемии коронавируса медали парам социальные работники приносили на дом.

- Это благодарность и поощрение за создание крепкой семьи. Оба супруга получают по пять тысяч рублей, а также знак, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. - Всего с 2011 года награды получили более 57,1 тысячи семейных пар.

Знак отличия представляет собой восьмиконечную звезду с зубчатыми концами. В центре нее помещено выпуклое позолоченное изображение четырех гранатовых яблок. На оборотной стороне знака в центре помещена надпись рельефными прописными буквами в три строки: «СОВЕТ», «ДА», «ЛЮБОВЬ».