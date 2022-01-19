Под Екатеринбургом коммунальщики не могут вывезти мусор из-за снега на дорогах

Из-за снега спецтехника буксует и застревает в сугробах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом коммунальщики не могут вывезти мусор из-за нечищеных снежных дорог. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- Мы отправляем уведомления в местные администрации с просьбой ускорить процесс очистки дорог и проездов к контейнерным площадкам, - говорится в сообщении.

В ЕМУП «Спецавтобаза» отметили, что из-за снега их техника буксует и застревает в сугробах. Кроме того, заезды и многие дворы часто перекрыты машинами.

- Наши мусоровозы подъезжают, а проезда к площадке нет. Просим жителей с пониманием отнестись к сложившей ситуации, держим «проблемные точки» на контроле, - заключили на предприятии.

Помимо этого, «Спецавтобаза» собирает информацию о территориях, где возникли проблемы с вывозом мусора из-за снега.

По данным мэрии Екатеринбурга, днем 19 января уборкой улиц города займутся 332 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники. Среди них будут 27 комбинированных дорожных машин, 38 тракторов, 15 фронтальных погрузчиков, 78 самосвалов, 15 грейдеров и 6 снегопогрузчиков.

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