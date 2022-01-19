Трети уральцев сократили зарплату

В целом в России зарплата упала у 26% жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 31% жителей Свердловской области в 2021 году уменьшилась зарплата. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- 46% свердловчан сообщили, что их заработная плата в 2021 году оставалась неизменной, у 17% она выросла, - говорится в исследовании.

В целом в России зарплата упала у 26% жителей. Об увеличении оплаты труда заявили 27% россиян. Еще у 42% жителей страны зарплаты остались на том же уровне.

При этом о росте дохода чаще сообщали мужчины. Также чаще зарплату повышали молодым респондентам. 44% тех, кто говорил об увеличении зарплаты, работают в сфере IT. А вот у 40% специалистов по продажам заработная плата наоборот упала.

Ранее стало известно, что в Свердловской области большая часть работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников в 2022 году. В среднем они хотят повысить их уральцам на 5%. Почти половина компаний (48,6%) сделают это по решению руководства. А еще 31,6% работодателей делает это каждый год.

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