Екатеринбургу нужно 3,5 миллиарда, чтобы обновить троллейбусный парк

Всего в Екатеринбурге работает 230 троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 19 января, глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил Орджоникидзевское троллейбусное депо, где обсудил развитие общественного транспорта в городе. Глава депо Андрей Буздыган рассказал мэру о том, что весь парк троллейбусов уральской столицы сейчас в изношенном состоянии. Глава города впоследствии отметил, что снижать количество троллейбусов в городе не будут, но будут искать пути для обновления парка.

- У нас 230 машин в парке. Уменьшать количество не планируем, - заявил Алексей Орлов. - Но при стоимости троллейбуса в 17 миллионов рублей нужно 3,5 миллиарда, чтобы обновить парк. Эта сумма для городского бюджета одномоментно не подъемная. Будем действовать этапами. Входим в переговоры. Готовим заявку на участие в нацпроекте Безопасные качественные дороги и будем этими вопросами очень серьезно заниматься.

Также во время объезда Алексей Орлов рассказал, что в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте города будет повышена до 33 рублей.