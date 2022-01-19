Треть чиновников Свердловской области переведут на дистант

Многие чиновники будут работать из дома, пока новая волна коронавируса не пойдет на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переводе на дистанционный режим работы для 30% государственных и муниципальных служащих.

В прежнем графике работать продолжат несколько государственных ведомств. В их числе все медицинские учреждения, пожарная служба и учреждения образования.

Также губернатор в указе прописал возможность работы заведений общепита в ночное время только до 27 января 2022 года. После этого они будут закрыты с 23 до 6 часов утра.

Кроме этого, с 20 января не будут возвращать систему QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области. Коды пригодятся в санаториях, базах отдыха и государственных учреждениях.