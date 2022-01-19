Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 января 2022 8:15

Треть чиновников Свердловской области переведут на дистант

Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Многие чиновники будут работать из дома, пока новая волна коронавируса не пойдет на спад

Многие чиновники будут работать из дома, пока новая волна коронавируса не пойдет на спад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о переводе на дистанционный режим работы для 30% государственных и муниципальных служащих.

В прежнем графике работать продолжат несколько государственных ведомств. В их числе все медицинские учреждения, пожарная служба и учреждения образования.

Также губернатор в указе прописал возможность работы заведений общепита в ночное время только до 27 января 2022 года. После этого они будут закрыты с 23 до 6 часов утра.

Кроме этого, с 20 января не будут возвращать систему QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга и Свердловской области. Коды пригодятся в санаториях, базах отдыха и государственных учреждениях.