Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 8:12

Школьница из Санкт-Петербурга стала жертвой уральского извращенца

Парень заставил девочку выслать ему интимные фотографии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Новоуральске 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. По версии следствия, в январе 2021 года свердловчанин вступил в переписку с 13-летней школьницей из Санкт-Петербурга.

В ходе переписки он потребовал отправить интимные фотографии. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Он применял приемы психологического воздействия. Девочка согласилась и делала снимки для него, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Напомним, что в Первоуральске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 24-летнего парня. Свердловчанин вымогал у 12-летней девочки интимные фотографии. А после просил оказать ему интимные услуги в обмен на удаление снимков. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.