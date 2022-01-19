Школьница из Санкт-Петербурга стала жертвой уральского извращенца

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В Новоуральске 19-летний парень стал фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. По версии следствия, в январе 2021 года свердловчанин вступил в переписку с 13-летней школьницей из Санкт-Петербурга.

В ходе переписки он потребовал отправить интимные фотографии. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Он применял приемы психологического воздействия. Девочка согласилась и делала снимки для него, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Напомним, что в Первоуральске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия» в отношении 24-летнего парня. Свердловчанин вымогал у 12-летней девочки интимные фотографии. А после просил оказать ему интимные услуги в обмен на удаление снимков. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.