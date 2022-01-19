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Общество19 января 2022 8:12

Прокуратура проверит детский сад в Верхней Пышме, в котором детей накормили кашей черного цвета

К проверке привлекут специалистов Роспотребнадзора
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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После каши странного цвета дети почувствовали себя плохо

После каши странного цвета дети почувствовали себя плохо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверят детский сад №2 в Верхней Пышме, в котором детей накормили кашей черного цвета. После приема в пищу странной перловки ребята почувствовали себя плохо.

- Будет дана оценка соблюдению в дошкольном учреждении требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. - Кроме того, сотрудниками прокуратуры в учреждении образования запрошены документы, касающиеся закупки продуктов питания с целью выяснения их качества, а также проверки соблюдения требований закона об их хранении.

Отметим, что мама одного из воспитанников Светлана рассказала, что детей из группы, в которой подали кашу черного цвета, закрыли на карантин с предварительным диагнозом острое кишечное отравление. Руководство детского сада пояснило маме, что крупа не черная, а синяя из-за того, что ее не до конца промыли и в результате приготовления она изменила цвет. Но как уверяют сотрудники садика «кушать ее можно».