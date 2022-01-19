С начала пандемии заболели 207 376 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Свердловской области выявили 628 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 18, общее число случаев достигло 9 808.

- Состояние 319 госпитализированных оценивается как тяжелое, 173 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 134 – на аппаратах ИВЛ, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Напомним, что Евгений Куйвашев отменил QR-коды в торговых центрах и ресторанах.

С 20 января QR-коды будут нужны для входа в государственные органы, органы местного самоуправления, региональные и муниципальные учреждения, которые занимаются хозяйственным обеспечением власти. Также QR-коды понадобятся в санаториях, базах отдыха и домах отдыха.

По этому же указу Евгения Куйвашева, 30% государственных и муниципальных служащих переведут на дистанционный режим работы. Для других работников эта мера носит рекомендательный характер.