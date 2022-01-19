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Происшествия19 января 2022 7:44

В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, в которой первоклассник обморозил кисти рук

Ребенок находился без варежек на уроке физкультуры
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Помощь ребенку оказали в больнице

Помощь ребенку оказали в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района проверит школу №98, в которой первоклассник обморозил кисти рук. Ребенок находился без варежек на уроке физкультуры.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, - рассказали в пресс-службе ведомства

Отметим, что ребенок пожаловался на замерзшие руки, но педагог не обратил внимание на его жалобу. Помощь ему оказали позже в больнице.

В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что ситуация взята на контроль и в школе ведется внутреннее расследование. Классный руководитель поддерживает связь с семьей.