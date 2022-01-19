В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, в которой первоклассник обморозил кисти рук

Помощь ребенку оказали в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района проверит школу №98, в которой первоклассник обморозил кисти рук. Ребенок находился без варежек на уроке физкультуры.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса, - рассказали в пресс-службе ведомства

Отметим, что ребенок пожаловался на замерзшие руки, но педагог не обратил внимание на его жалобу. Помощь ему оказали позже в больнице.

В городском департаменте образования «КП-Екатеринбург» рассказали, что ситуация взята на контроль и в школе ведется внутреннее расследование. Классный руководитель поддерживает связь с семьей.