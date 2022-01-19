На Ботанике девушка выпала из окна 12 этажа

В Следственном комитете пока не комментируют инцидент. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге девушка погибла после падения с 12 этажа. Трагедия произошла на Родонитовой, 26. Под окнами дома до сих пор можно найти следы крови и личные вещи погибшей. По словам соседей, девушка выпала с балкона своей квартиры.

- Была очень легко одета. Полиция приехала, опросила и все. Подъезд у нас приличный, но про нее ничего не знаем, - рассказал «КП»-Екатеринбург один из жильцов дома.

Место падения девушки. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в конце прошлого года на ЖБИ свел счеты с жизнью 17-летний ученик гимназии.

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