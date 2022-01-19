На Ботанике девушка выпала из окна 12 этажа

В Следственном комитете пока не комментируют инцидент.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В Екатеринбурге девушка погибла после падения с 12 этажа. Трагедия произошла на Родонитовой, 26. Под окнами дома до сих пор можно найти следы крови и личные вещи погибшей. По словам соседей, девушка выпала с балкона своей квартиры.
- Была очень легко одета. Полиция приехала, опросила и все. Подъезд у нас приличный, но про нее ничего не знаем, - рассказал «КП»-Екатеринбург один из жильцов дома.
Место падения девушки.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в конце прошлого года на ЖБИ свел счеты с жизнью 17-летний ученик гимназии.
Также мы рассказывали о суициде 13-летней девочки, которая оставила предсмертное письмо разведенным родителям.