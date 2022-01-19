Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле продлили работу ледового городка. В этом году решено демонтировать праздничную площадку в конце месяца, хотя обычно конструкции начинали убирать 25 января. Оставить городок на Театральной площади дольше, чем обычно, решили по многочисленным просьбам горожан.

- По отзывам - люди очень довольны, всем нравится. В этом году часто приезжают гости из других городов, в том числе из Екатеринбурга, - рассказал глава города Владислав Пинаев. - Дети с удовольствием катаются на горках, взрослые фотографируются около елки и светодиодных фигур.

Отметим, что работу городка продлили, не смотря на то, что он теряет свой первоначальный вид - горожане уже сломали Крокодила Гену, украли гитару у Бременских музыкантов и ящерицу у Хозяйки медной горы. Кроме того, задержали девушку, которая хотела срезать ножницами часть гирлянды в городке.

Напомним, ранее мы писали, что летающую скульптуру Бабы Яги из ледового городка пришлось чинить, так как лошади, катающие желающих в городке, зацепили провода и замкнули систему.