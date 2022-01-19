В Екатеринбурге хирурги удалили опухоль 10-дневному грудничку

Сейчас малыш продолжает получать лечение в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ. Фото: департамент информационной политики

В Свердловской области врачи смогли удалить опухоль с печени новорожденного, которому было всего 10 дней. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- При осмотре после рождения специалисты обратили внимание на неестественно объемный живот младенца, - говорится в сообщении.

Медики проконсультировались со специалистами реанимационно-консультативного центра новорожденных. Ребенка перевели в Областную детскую клиническую больницу для постановки диагноза. Малышу сделали компьютерную томографию и МРТ. Врачи заметили у новорожденного большую опухоль на печени.

Затем медики провели консультацию с московским медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там приняли решение удалять образование.

Малыша прооперировал детский хирург, заслуженный врач РФ Владислав Чудаков. Опухоль отправили на биопсию.

- Хирургические операции для новорожденных традиционно считаются очень рискованными — прежде всего, из-за риска кровопотери. Объем крови у малыша — около стакана, 250 миллилитров, а структура трубчатой ткани печени и вовсе микроскопическая, — рассказал Чудаков.

Сейчас малыш продолжает получать лечение в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

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