На ВИЗе снесут 13 жилых домов для расширения улицы Татищева

Дома снесут для строительства улицы Татищева от улицы Красноуральской до Викулова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ВИЗе снесут 13 жилых домов, чтобы расширить улицу Татищева. Постановление об изъятии земель и объектов для муниципальных нужд подписал мэр Алексей Орлов.

Дома снесут для строительства улицы Татищева от улицы Красноуральской до Викулова. Ее хотят расширить до двух полос. Ради этого снесут следующие жилые дома:

- Заводская, 15А, корпусы с 1 по 7

- Татищева, 63

- Татищева, 65

- Татищева, 67А

- Татищева, 69

- Татищева, 72

- Татищева, 77

При этом еще снесут часть дома №30 на улице Заводской. Собственникам предоставят другое жилье или выплатят компенсацию.

Ранее об изъятии земель и объектов говорил руководитель Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга Алексей Храмов. Он заявил, что мэрия намерена продолжить расширят улицу Татищева в микрорайоне ВИЗ-Правобережный. Первый участок от проспекта Ленина до улицы Красноуральской расширили к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

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