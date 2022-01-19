Успевайте ходить на прогулки, пока на улице потеплело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области установилась аномально теплая погода. Утром, 19 января столбики термометров показывают -3 градуса. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, температура воздуха до 20 января будет превышать норму на 5-8 градусов. Однако тепло продержится в регионе недолго, и уже в пятницу начнет снова холодать.

- В последние дни недели, включая предстоящие выходные дни, погоду установит периферия усиливающегося Сибирского Антициклона, ожидается умеренно морозная погода, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В четверг, 20 января, в ночное время местами пройдет небольшой снег, столбики термометров покажут -6,-11 градусов, на крайнем севере до -16. Днем потеплеет до -3,-8 градусов.

В пятницу, 21 января, ночью столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов в северной части региона и от -15 до -20 в южной, в дневное время - на севере ожидается -5,-10 градусов, на юге -8,-13 градусов.