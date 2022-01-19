В Ревде произошел крупный пожар

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ледянка городского округа Ревда ночью, 19 января, произошел крупный пожар. На площади 200 квадратных метров сгорели хозяйственные постройки.

- В 00:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок Ледянка, улица Проспект. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 15 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 00:37 пожарным удалось локализовать огонь. Еще больше 30 минут спасателям понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 05:50.

Напомним, 16 января, в страшном пожаре в Екатеринбурге погибли две сестренки 3 и 4 лет, пока их мама была в магазине. Возгорание произошло в частном доме по улице Источной. Вернувшись, женщина пыталась откачать дочерей, но безуспешно. Спасти жизнь малышкам не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».