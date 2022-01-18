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Общество18 января 2022 20:24

В Екатеринбурге на улице Горького поменялась схема движения

Меры коснулись участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Об изменениях стало известно еще 13 декабря 2021 года.

Об изменениях стало известно еще 13 декабря 2021 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поменялась схема движения по улице Горького. Согласно постановлению, подписанному мэром города Алексеем Орловым, меры коснулись участка от дома № 32 по проспекту Ленина до улицы Малышева.

Об изменениях стало известно еще 13 декабря 2021 года. По данным источника, изменения повысят безопасность дорожного движения и улучшат условия движения транспорта в городе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на девять месяцев перекроют движение транспорта по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара. Движение ограничат с 3 января по 30 октября 2022 года.

Также в Екатеринбурге временно закроют движение транспорта по улице Сурикова от улицы Авиационной до переулка Златоустовского. При этом участок перекроют на 1,5 года. Движение ограничат с 8 ноября 2021 года по 7 апреля 2023 года. Администрация просит горожан отнестись с пониманием к перекрытию улицы и заранее планировать свой маршрут.