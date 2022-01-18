Рассказываем какие проруби опасны для здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять свердловских крещенских купелей не прошли проверку Роспотребнадзора. Как сообщают специалисты, православный ритуал лучше не проводить на следующих водоемах:

- Киселевское водохранилище в Серове (Окраска столбика воды 20 сантиметров)

- река Пышма в городе Сухой Лог (Окраска столбика воды 20 см, Escherichia coli, Обобщенные колиформные бактерии)

- река Кунара в городе Богданович (Окраска столбика, Аммиак и аммоний-ион)

- водоем на реке Елинка в селе Байкалово (Химическое потребление кислорода)

- у плотины на реке Каменка в городе Каменск-Уральский (Escherichia coli, Обобщенные колиформные бактерии, Колифаги)

- река Большая Калиновка в селе Байны (Окраска столбикаводы 20 см)

- Кунарский пруд в селе Кунарское (Окраска столбикаводы 20 см)

- Малоистокский пруд в городе Екатеринбург (Обобщенные колиформные бактерии, Колифаги)

- река Малая Калиновка в селе Ильинское (Окраска столбикаводы 20 см, E. Coli)

При этом, остальные проруби в Алапаевске, Сысерти, Полевском и других городах Свердловской области оказались безопасными для купания.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым окунулся в крещенскую купель. Как сообщает глава города на своей странице в Instagram, для проведения православного ритуала он выбрал прорубь в Малом Истоке.