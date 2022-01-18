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Общество18 января 2022 18:49

Художник из Екатеринбурга продает картины, чтобы помочь своей больной собаке

Тойтерьер повредил бедро
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Тойтерьер повредил бедро. Фото: Евгений Гладких

Тойтерьер повредил бедро. Фото: Евгений Гладких

Художник из Екатеринбурга Евгений Гладких продает картины, чтобы помочь своей больной собачке Ляле. Мужчина рассказал «КП-Екатеринбург», что его питомец по неизвестным причинам получил вывих бедра, и ему необходима операция, которая стоит 40 тысяч рублей.

- Да мне было стыдно и как-то неудобно просить на лечение собачки, но мне сказали: «Женя, не стесняйтесь и смело делайте информацию», - рассказал художник.

Писать Евгений Гладких начал в 2019 году, после смерти мамы, его картины стоят от 1500 до 10 000 тысяч рублей.

Писать Евгений Гладких начал в 2019 году. Фото: Евгений Гладких

Писать Евгений Гладких начал в 2019 году. Фото: Евгений Гладких

- У меня, честно, нет названий у картин. Я что увидел утром, то и написал на холсте. Мне все говорят, что я дешево выставляю, но я говорю, что пишу их для себя, - признался хозяин собачки.

Пока покупатели на выставленные работы не объявлялись, но Евгений не унывает. Сейчас собачка находится в удовлетворительном состоянии и пьет таблетки.