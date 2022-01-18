В канун Крещения в Свердловской области нашли четыре несанкционированные купели

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области спасатели во время осмотров водоемов в канун Крещения обнаружили четыре несанкционированные купели. Как оказалось, неразрешенные точки находились на реке Нейве, в городском пруду Алапаевска и в селе Петрокаменском, в акватории Верхне-Синячихинского водохранилища в ПГТ Верхняя Синячиха и на реке Вилюй в селе Краснополье.

- Все незаконные купели были ликвидированы администрациями муниципалитетов,- сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Несмотря на новый штамм коронавируса в Свердловской области, в епархии порекомендовали сосредоточиться на духовной составляющей праздника и внимательно отнестись к своему здоровью и мерам санитарно-эпидемиологической безопасности.

Также в крещенскую купель окунулся мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Для проведения православного ритуала они выбрали прорубь в Малом Истоке.