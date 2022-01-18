Женщина не уступила дорогу на перекрестке. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском в аварии с двумя легковушками пострадала мама трехлетнего малыша. Как сообщает ГИБДД Свердловской области «КП-Екатеринбург», инцидент произошел 18 января в 17:10.

На перекрестке улиц Парковая-Привокзальная женщина за рулем «Фольксваген Пассат» не уступила дорогу иномарке «Хэнде Акцент», в результате чего произошло столкновение.

- В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, девушка-водитель автомашины «Хендэ Акцент» с травмами доставлена в городскую больницу, - рассказали в ГИБДД.

Также в виновном автомобиле находился трехлетний ребенок. В момент аварии он находился в детском кресле и травм не получил. Информация о других пострадавших не поступала.

Напомним, что в Екатеринбурге в воскресенье, 16 января около коттеджного поселка Зеленоборский-1 произошло ДТП в котором пострадали двое взрослых и трое детей - члены двух семей. За рулем Hyundai Solaris находилась 39-летняя женщина, на заднем пассажирском сиденье справа в бустере сидел ее семилетний сын.