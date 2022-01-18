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Общество18 января 2022 16:52

В центре Екатеринбурга продают кофейню за 4.3 миллиона рублей

Заведение Trava расположено около площади 1905 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: сервис объявлений Avito

Фото: сервис объявлений Avito

В центре Екатеринбурга продают известную в городе кофейню Trava, заведение, расположенное около площади 1905 года в ТЦ «Мытный двор», оценили в 4.3 миллиона. Владельцы рассказывают, что точка общепита находится на слуху у горожан, а открылась она в 2010 году. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

- За время своей работы успешно пережила кризис Кофейня оборудована всем необходимым и не требует дополнительных вложений. Штат полностью укомплектован сотрудниками, которые останутся работать с новым собственником, - говорится в объявлении на сайте.

В центре Екатеринбурга продают ресторан грузинской кухни «Чача-Рача». Владельцы заведения общепита, которое находится по адресу Малышева, 27 рядом с улицей Вайнера и Хохрякова, заверили, что у него есть готовая актуальная концепция и оценили его как готовый бизнес.