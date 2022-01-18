В Екатеринбурге родился уникальный теленок с измененным геном

Ученые без стеснения называют это сенсацией в научном мире Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге ученые вывели уникального теленка с измененной генетикой. Внешне животное ничем не отличается от своих сородичей. Благодаря вмешательству специалистов, детеныш коровы имеет иммунитет к лейкозу, который делает молоко непригодным для употребления.

- Главными мишенями для ученых стали участки ДНК, отвечающие за восприимчивость к лейкозу, безрогость и выработку гипоаллергенного молока. Отсутствие аллергенного белка в молоке даже позволяет изготавливать из него детские смеси и диетические продукты, - рассказали в Уральском аграрном научно-исследовательском центре.

По словам специалистов, редактирование генома – ювелирный и очень сложный процесс. Прежде всего, ученым пришлось определить участок ДНК, где находится нужный ген, найти способ, как доставить в клетку систему редактирования. Примечательно, что теленок был зачат искусственно — с помощью донорских материалов. Ученые без стеснения называют это сенсацией в научном мире.