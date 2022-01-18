В день будет совершаться восемь рейсов. Фото: ОЭЗ "Титановая долина"

Рабочие Нижнего Тагила, трудящиеся на ОЭЗ «Титановая долина», смогут попасть на работу с помощью автобуса №109. Как сообщает пресс-служба особой экономической зоны, 17 января рейсовый транспорт впервые сделал остановку у центрального входа.

- Это позволит сотрудникам предприятий резидентов, проживающих в Нижнем Тагиле, быстро и с комфортом добираться до своей работы, - рассказали в «Титановой долине».

Автобус будет совершать до восьми поездок в день. Благодаря ему, пассажиры смогут добраться до пункта назначения меньше, чем за час.

Напомним, что в Екатеринбурге два популярных маршрута автобусов изменили схему своего движения, речь идет номерах 25 и 27. По новому расписанию они следуют с 24 ноября, теперь они заезжают на участок дублера улицы Металлургов.