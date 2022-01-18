На Уралмаше поймали мужчину, который срезал 170 метров кабеля и оставил многоэтажку без интернета

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 47-летнего злоумышленника, который срезал 170 метров кабеля и оставил без интернета жителей многоэтажки по адресу Культуры, 28. Как оказалось, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года.

- Ущерб, причиненный компании-провайдеру, превысил 26 тысяч рублей. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель. Он сознался в содеянном и пояснил, что успел сбыть похищенное неизвестным на улице за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», мужчине грозит до двух лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным эпизодам данной противоправной деятельности.