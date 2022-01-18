Уральские инженеры разработали уникальную медицинскую маску против COVID-19

Разработчик уверяет, что один прототип обошелся примерно в 15 тысяч рублей каждый Фото: Иван МАКЕЕВ

Уральские инженеры разработали уникальную медицинскую маску ультрафиолетовым фильтром, которая может эффективно защищать от коронавируса. По словам одного из создателей прототипа, товаром уже заинтересовались китайские заводы, сейчас с их представителями ведутся переговоры.

- За эти два дня прилетело несколько заявок на предзаказ вполне серьезных. Решил, что необходимо изготовить опытно-промышленную партию. Необходимо закупить кучу комплектующих электронных в известных интернет-магазинах, - рассказывает инженер Алексей Елисеев.

Разработчик уверяет, что один прототип обошелся примерно в 15 тысяч рублей каждый, с такой стоимостью маску практически невозможно выпустить в серийное производство. Ранее в Роспотребнадзоре по Свердловской области раскрыли, откуда появились новые случаи заболевания «Омикроном». Специалисты выяснили, что все положительные тесты COVID-19 были завезены из-за рубежа.