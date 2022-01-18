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Спорт18 января 2022 14:17

Нижний Тагил станет главной площадкой для проведения «Лыжни России» в Свердловской области

Спортивный забег состоится 12 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как и в прошлом году, соревнования будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

Как и в прошлом году, соревнования будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижний Тагил станет главной площадкой проведения «Лыжни России» в Свердловской области. Спортивный забег состоится 12 февраля на базе ГАУ СО СШОР «Аист». Планируется, что старты пройдут в четырех возрастных группах: мужчины, женщины, юноши и девушки, им предстоит пробежать 10 и 5 километров.

- Важно отметить, что всем, кто планирует принять участие в соревнованиях, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте «Лыжня России». Зарегистрировавшиеся смогут получить сувенирную продукцию – шапочки, стартовую майку, магнит, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Как и в прошлом году, соревнования будут проведены с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Помогать в организации спортивного праздника, по традиции, будут волонтеры.