В Екатеринбурге снизилось число преступлений в отношении пожилых людей

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге за прошедших год снизилось количество преступлений в отношении пожилых людей. Самым распространенным видом нарушения закона остается мошенничество, только в 2021 году на территории уральской столицы зарегистрировали 2,5 тысяч фактов преступлений.

- Кстати, реализация волонтерских проектов с первых дней пандемии помогли предотвратить массовые случаи мошенничества в отношении пожилых людей во время действия ограничительных мер, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что профилактические меры дают эффективные результаты – на 17,2 % снизилось количество фактов мошенничеств, на 19,1 % – количество преступлений с использованием ИТТ по сравнению с 2020 годом.

Напомним, ранее стало известно, что банда мошенников из Санкт-Петербурга украла у уральского бизнесмена больше 11 миллионов рублей. Следователи выяснили, что весной 2020 года предприниматель из Екатеринбурга договорился с фирмой о поставке мобильного дробильного комплекса.