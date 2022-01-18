Петербургская банда мошенников украла у уральского бизнесмена почти 12 миллионов рублей

Члены ленинградской фирмы уверяли, что у них есть солидная «крыша» в лице авторитета из криминального мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Банда мошенников из Санкт-Петербурга украла у уральского бизнесмена больше 11 миллионов рублей. Следователи выяснили, что весной 2020 года предприниматель из Екатеринбурга договорился с фирмой о поставке мобильного дробильного комплекса стоимостью 12.3 миллиона, в качестве предоплаты мужчина внес 11.4 миллиона.

- В июне бизнесмен прилетел в Санкт-Петербург, встретился с представителем поставщика, получил заверения в том, что в ближайшее время строительный комплекс будет поставлен. Вторая встреча состоялась в сентябре, где ему напрямую объяснили, что что обращаться куда-либо бесполезно, - рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Члены ленинградской фирмы уверяли, что у них есть солидная «крыша» в лице авторитета из криминального мира, однако бизнесмен все же написал заявление. Как оказалось, банду возглавляли двое мужчин 51 и 47 лет, они руководили действиями еще пятерых сообщников.

Всех злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».