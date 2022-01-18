Семь спортсменов Свердловской области поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин

Семь свердловских олимпийцев – это повторение сочинских Игр-2014 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь спортсменов из Свердловской области вошли в состав олимпийской команды России, которая отправится на игры в Пекин-2022. Представители Среднего Урала выступят в четырех видах спорта: это биатлон, шорт-трек, лыжные двоеборцы и прыгуны с трамплина.

- Главные надежды на награды Игр специалисты связывают со стреляющими лыжницами из Екатеринбурга: 24-летней Ириной Казакевич и 27-летней Светланой Мироновой, которые в эстафетном составе сборной России стабильно попадали на пьедестал почета, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также в качестве запасной биатлонистки едет 22-летняя Анастасия Шевченко. В шорт-треке выступит дебютант игр, 19-летняя Анна Вострикова из Новоуральска, а также 27-летняя Евгения Захарова.

В прыжках с трамплина страну представит 18-летний Илья Маньков, в лыжном двоеборье за медаль сразится абсолютный чемпион России-2021 29-летний Самир Мастиев.

- Семь свердловских олимпийцев – это повторение сочинских Игр-2014 и значительное превышение показателей Пхенчхана-2018, когда в российской команде были всего лишь двое представителей Среднего Урала, – рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.