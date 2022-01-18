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Общество18 января 2022 12:42

В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковку еще на семи участках

Там будут остановлены знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Такие меры ввели после многочисленных обращений местных жителей

Такие меры ввели после многочисленных обращений местных жителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге автомобилистам запретят парковать свои автомобили еще на нескольких участках дорог. Планируется, что предупреждающие знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся сразу в семи местах.

Машинам не разрешат останавливаться на следующих участках: Металлургов: от пересечения Токарей и Серафимы Дерябиной до Заводской; Колмогорова: от дома № 54а до Машинистов; Цвиллинга: от Фурманова до Щорса; Юмашева, Папанина, Красных Зорь на всем протяжении; Торфорезов: от Крауля до Красных Зорь, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации сообщили, что такие меры ввели после многочисленных обращений местных жителей, которых волновало обеспечение пропускной способности улично-дорожной сети. Специалисты заблаговременно предупреждают водителей об изменениях и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.