«Ельцин Центр» в 2022 году обновит экспозицию в музее первого президента

За новогодние праздники музей Бориса Ельцина посетили больше восьми тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В музее Бориса Ельцина в 2022 году обновят основную экспозицию. Ее планируют расширить мультимедийной программой о субкультурах. Об этом на пресс-конференции рассказал директор музея в «Ельцин Центре» Олег Лутохин.

- Надеемся, что мы тем самым сможем «омолодить» нашу аудиторию, - заявил он.

Экспозиция «Семь дней, которые изменили Россию» расскажет о контркультуре в период перестройки. Кроме того, к 90-летию Наины Ельциной, которое состоится 14 марта, откроется выставка нарядов первой леди.

Лутохин также рассказал, что за новогодние праздники музей Бориса Ельцина посетили больше восьми тысяч человек. Это на тысячу меньше чем было до пандемии.

Ранее российская компания «Игроленд» выпустила конструктор, из которого можно собрать «Ельцин Центр», здание которого находится в Екатеринбурге. В наборе 405 деталей. Интересно, что в инсталляцию вошло и здание бизнес-центра «Демидов». Набор продается в магазинах Екатеринбурга за 1,5 тысячи рублей.

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