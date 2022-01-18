Компания «Атомстройкомплекс» отреставрирует Дом Шмидена

Дом Шмидена хочет молодости и красоты. Фото: Валерий Таратухин

Дом Шмидена построен спустя более чем 100 лет после основания Екатеринбурга. Здание появилось в исторической части города в 1842 году и выполнено в стиле русского классицизма по «образцовому» проекту первой половины XIX века. От первоначальной внутренней структуры дома сегодня сохранились только кирпичные стены обоих этажей.

- Важно не только сохранить стены, но и дух того, что там когда-то происходило, насколько это возможно, - говорит культуролог Александр Цариков. – Ценность каждого города в его уникальности, в том, насколько плотно, интересно скроена его застройка, насколько сохранена историческая «самость» города. У нас город – завод. У нас очень крутая конструкция его центральных улиц. Она прямолинейная, праздничная, словно какой-нибудь древнеримский военный лагерь. Центральная часть Екатеринбурга правильно построена, согласно представлениям о красоте и функциях города 18 века. И надо очень грамотно, бережно относиться в городе ко всему, что мы имеем.

Сегодня в России насчитывается 150 тысяч объектов культурного наследия. Необходимость их сохранения прописана в конституции, а возможность удачно вплести их в другие исторические слои города создают территории её самобытность.

Фото: Валерий Таратухин

«Атомстройкомплекс» – один из немногих генподрядчиков Екатеринбурга, кто обладает лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, памятников истории и культуры. Эта лицензия выдана как на проектные, так и на строительные работы. Для её получения в числе прочих требований в штате компании должны быть специалисты высокого разряда, прошедшие обучение при министерстве культуры. В этом году в планах компании возродить пустующее здание – дом Шмидена на Красноармейской.

- После реставрации усадьбы Шумкова стало понятно, что рядом находится дом Шмидена, который неплохо было бы реконструировать, - говорит руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Арина Хомутинина. – Тогда получится красивый ансамбль на улице Красноармейской.

Фото: Валерий Таратухин

В портфолио «Атомстройкомплекса» много примеров успешной работы с объектами культурного наследия: реконструкция Дома Севастьянова, а также осуществленный позднее технический и авторский надзор при ремонте фасада; реконструкция усадьбы Шумкова на ул. Красноармейской, строительные работы в комплексе конструктивизма – Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих и т.д. Строители блестяще провели работу и по реконструкции здания бывшей типографии «Гранит» в самом центре города. Теперь в здании с более чем столетней историей разместился культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал». Но вся эта работа по сохранению объектов культурного наследия ведётся скорее не благодаря, а вопреки.

Реставрация объектов культурного наследия обходятся инвестору в несколько раз дороже, чем, например, реконструкция любого другого объекта капитального строительства. Времени на подготовку и согласование проекта тоже уходит намного больше, ведь необходимо провести объёмную исследовательскую работу, а сам проект должен пройти историко-культурную экспертизу.

Фото: Валерий Таратухин

- Государственная историко-культурная экспертиза проводит уполномоченные эксперты, - рассказывает проректор уральского государственного архитектурно-художественного университета, кандидат юридических наук Юлия Бердюгина. - Это граждане, которые прошли соответствующую аттестацию в министерстве культуры. В России – более 600 таких экспертов. К сожалению, у нас нет обобщения практик, которая бы формировала их опыт. Нередки ситуации, когда эксперты выносят по одному и тому же объекту разные мнения.

Отсутствие чёткой законодательной базы и единых подходов к оценке не позволяют прогнозировать и планомерно заниматься сохранением объектов культурного наследия.

- Союз промышленников и предпринимателей вышел с инициативой рассмотреть вопросы совершенствования законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, - продолжает Юлия Бердюгина. - На сегодняшний день формируется экспертная группа, которая будет заниматься данными вопросами. Цель этой группы не облегчить, как боятся общественники, для инвесторов ситуацию. А найти баланс между планомерным развитием города, созданием комфортной среды, интересами граждан и инвесторов.

Восстановление объектов культурного наследия – сложная задача со множеством нюансов: технических, архитектурных, законодательных. Решить ее можно, только объединив усилия. И если профессиональный бизнес в состоянии решить вопросы, касающиеся технологии строительства и благоустройства, то урегулировать законодательные вопросы и обеспечить условия для работы может только власть.