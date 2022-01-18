В Свердловской области мужчина пытался покончить с собой в отделе полиции

По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пышминском районе ранее судимый мужчина пытался покончить с собой в отделе полиции. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал местный житель. К счастью, полицейские вовремя остановили безумца и спасли ему жизнь. Позже выяснилось, что установленная при входе в ОВД рамка металлодетектора не сработала на пронесенный в здание нож.

- Сначала он протянул дежурному лист бумаги с надписью «Нужно засвидетельствовать», а потом попытался совершить суицид. Позже выяснилось, что у него проблемы в личной жизни. Одним словом, женщина ушла, - пояснил собеседник.

Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых прокомментировал данную информацию.

- Эта криминальная история произошла в 16:10 17 января 2022 года в фойе здания ОВД Пышмы, куда пришел мужчина с признаками алкогольного опьянения. После непродолжительного рассказа о непростых отношениях со своей женщиной он неожиданно выхватил из пальто нож и нанес им себе удар в область живота. Дальнейшие его противоправные действия были быстро пресечены сотрудниками полиции, которые вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали раненого. Им оказался местный житель, 1977 года рождения, официально не трудоустроен, ранее дважды судим по ч.2 ст.158 (кража) и ч.4 ст.111 (умышленное причинение вреда здоровью) УК РФ. Из пенитенциарного учреждения освободился в 2010 году. Наказание в виде 10 лет лишения свободы отбывал в исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила. В определенных кругах он более известен по прозвищу «Медведь». По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом. По данному факту представителями МВД проводится проверка, по ее итогам будет принято решение в установленном законом порядке, - отметил в разговоре с «КП»-Екатеринбург» полковник Горелых.