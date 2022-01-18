Около года родственнице директора школы начислялась зарплата за обучение детей, которым она не занималась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле экс-директора школы подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году она фиктивно трудоустроила учителем свою родственницу, зная, что по факту вести уроки женщина не будет.

Как рассказали в СК по Свердловской области, около года родственнице директора школы начислялась зарплата за обучение детей, которым она не занималась. При этом деньги с карты снимала и тратила сама директор учебного заведения.

- Выявили и задокументировали данное преступление сотрудники полиции из подразделения по борьбе с так называемой «беловоротничковой преступностью» УМВД города Нижнего Тагила в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Наработанных материалов было достаточно, чтобы наши коллеги из регионального СКР возбудили по данному факту уголовное дело, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного директором школы преступления, а также собирают доказательства ее виновности. Расследование продолжается.