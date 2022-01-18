Мэрия Екатеринбурга потратит 7,3 миллиона рублей на безопасность социальных объектов

Часть средств направят на системы видеонаблюдения Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году администрация Екатеринбурга потратит из бюджета 7,3 миллиона рублей на безопасность социальных объектов, в числе которых – образовательные, спортивные, культурные учреждения.

На выделенные средства закупят системы видеонаблюдения и металлодетекторы. Большую часть средств, это 6 миллионов рублей, направят на спортивные объекты, чтобы обеспечить их безопасность к Универсиаде 2023 года.

Об этом на комиссии по безопасности жизнедеятельности Гордумы Екатеринбурга проинформировал председатель комитета администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин.

– В 2022 году мы планируем все объекты Универсиады и связанной с ней инфраструктуры привести в соответствие с законодательством, – заявил чиновник.

На безопасность образовательных учреждений потратят 650 тысяч рублей, на культурные объекты – 410 тысяч рублей, на учреждения сферы молодежной политики – 185 тысяч рублей.

В Екатеринбурге сейчас системы видеонаблюдения есть в 601 учреждении образования, 52 спортивных объектах и 89 учреждениях культуры.