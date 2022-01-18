Россель попросил Куйвашева восстановить «демидовскую узколейку»

Куйвашев поручил посчитать финансовую сторону и изучить юридические вопросы. Фото: страница Евгения Куйвашева в Instagram

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил действующего главу региона Евгения Куйвашева восстановить узколинейную железную дорогу в Нижнем Тагиле. Она в XIX веке соединяла предприятия Демидовых.

- Ко мне обратился Эдуард Эргартович Россель, большой ценитель этих мест. Он предложил подумать, как восстановить узкоколейку. Связать ее с «Горой Белой», сделать туристическим объектом и использовать по назначению — привозить сюда людей, - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор отметил, что ему нравится идея Росселя. Он рассказал, что для проекта придется под спецзаказ изготовить шпалы нужного размера, и заново уложить рельсы. Помимо этого, нужно будет сделать 13 мостов.

Куйвашев добавил, что поручил посчитать финансовую сторону и изучить юридические вопросы. Через месяц губернатору уже должны предоставить отчет.

- Если мы возьмемся, нам нужны будут партнеры. СвЖД и «ЕВРАЗ» уже подтвердили свой интерес, - заявил Куйвашев.

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