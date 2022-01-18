В Свердловской области за сутки подтвердились 597 случаев COVID-19

В Свердловской области резко выросло количество заболевших коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 597 жителей Свердловской области, 321 из которых – проживают в уральской столице.

Также COVID-19 подтвердился у жителей Богдановича, Карпинска, Кушвы, Серова, Режа, Нижнего Тагила, Красноуфимска и других населенных пунктов региона.

Общее число заболевших с начала пандемии в Свердловской области составляет 206 748 человек, из которых 181 580 – справились с вирусом. За сутки врачи сняли диагноз у 778 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 346 человек как тяжелое, 174 из них – размещены в палатах реанимации, 132 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в Свердловской области еще 20 человек скончались от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 786 человек.