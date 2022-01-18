После получения документа у владельца будет 15 дней на то, чтобы освободить участок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Вайнера снесут нелегальный тир. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- Администрация города Екатеринбурга получила копию приказа МУГИСО от 14.01.2022 о прекращении действия разрешения ООО «Шуга» на использование земельного участка на улице Вайнера, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Согласно документу, МУГИСО самостоятельно доведет информацию о содержании приказа до хозяйствующего субъекта.

После получения документа у владельца будет 15 дней на то, чтобы освободить участок. Отметим, павильон с тиром на перекрестке Вайнера - Попова появился в декабре 2021 года. Разрешение на его размещение выдало МУГИСО, но после передачи улицы в муниципальную собственность его аннулировали.